16 октября на фронте: с российской стороны - били из гранатометов, с украинской - официально без потерь

17 октября, 2020, 08:00

За прошедшие сутки, 16 октября 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном отчете из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 17 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Да, режим прекращения огня российско-оккупационные войска дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2 ", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, в районе Марьинки россияне вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - отмечают украинские военные.

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Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".

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