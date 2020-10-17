16 октября на фронте: с российской стороны - били из гранатометов, с украинской - официально без потерь
Об этом говорится в информационном отчете из зоны проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 17 октября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Да, режим прекращения огня российско-оккупационные войска дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2 ", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, в районе Марьинки россияне вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
"На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли", - отмечают украинские военные.
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Согласно официальным данным, боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
- Напомним, с 27 июля на фронте действует "всеобъемлющее и полное прекращение огня".
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