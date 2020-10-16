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Espreso.tvОбществоЗа поддержку территориальной целостности Украины: Зеленский наградил президента Турции орденом

За поддержку территориальной целостности Украины: Зеленский наградил президента Турции орденом


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский вручил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану орден за поддержку независимости и территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Укринформ.

Зеленский вручил Эрдогану орден князя Ярослава Мудрого I степени.

"За выдающийся личный вклад в укрепление украинско-турецкого межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины", - зачитал соответствующий указ глава Офиса президента Андрей Ермак.

Отметим, Зеленский находится с рабочим визитом в Турции.

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