Яворивские пирог и игрушку предлагают добавить в Нацперечень нематериального наследия, - МКИП

16 октября, 2020, 19:39

Яворивский пирог и яворивская игрушка могут попасть в Национальный перечень нематериального культурного наследия

Об этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода Министерства культуры и информационной политики.

На вопрос, почему экспертный совет на предварительном заседании не рекомендовал в нацперечень яворивские пирог и игрушку, МКИП заявил: "Обращение о внесении в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Яворивского пирога и уникальной Яворивской игрушки поступили в МКИП накануне заседания экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при МКИП. Данный вопрос будет вынесен на следующее заседание экспертного совета, после обработки предоставленных материалов".

"Мы направили обращение вовремя. Единственное, что специалист, которая разрабатывала предыдущий документ перед заседанием экспертного совета, допустила какие-то технические ошибки. Мы это обсудили, провели совещание, поправили и все. Мы их направили в МКИП и они обещали, что их рассмотрят", - пояснила руководитель департамента культуры, национальностей и религии Львовской областной государственной администрации Ирина Гаврилюк.

Яворивский район Львовщины славится своей деревянной игрушкой более 400 лет. Игрушка характерна своими формой и цветами - желтый цвет, элементы красят красным и зеленым, а еще делают вкрапления белой краской.

Яворивский пирог тоже получил название от местности на Львовщине. Основные составляющие - гречка и картофель, жареный лук, тесто дрожжевое. Есть 12 способов подачи пирога.