ВСУ могут взять в плен главарей "ДНР" и "ЛНР", - Кривонос

16 октября, 2020, 09:46

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны, генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы Украины могут взять в плен главарей "ДНР" и "ЛНР"

Об этом генерал Кривонос заявил в интервью "Обозревателю".

Вооруженные силы Украины могут взять в плен главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Кривонос сказал, что это задача, которую могут выполнить Силы спецопераций.

"Наши возможности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с действующими документов", - ответил Кривонос на вопрос о возможности Сил спецопераций.

Он привел пример операции по уничтожению начальника так называемой народной милиции "ЛНР" Олега Анащенка 2017 года, которую провели двое военнослужащих Сил спецопераций. Они попали в плен, но были освобождены в декабре 2019 года.

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