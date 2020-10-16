ВОЗ назвала единственный эффективный препарат против COVID-19
16 октября, 2020, 21:16
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что по состоянию на сейчас есть только одно лекарство эффективное против COVID-19 при тяжелом состоянии
Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ.
"В настоящее время ГКС дексаметазон, по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме", - сказал Гебреисус.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат ремдезивир не помогает снизить смертность при COVID-19.
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