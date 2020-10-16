Украинская военная, которая летом ездила в оккупированный Крыму, получила квартиру в Одессе, - СМИ

16 октября, 2020, 22:59

Служащая Военно-морских сил Мария Пышная, которая ко Дню защитника получила квартиру в Одессе, в этом году посещала оккупированный Крым

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" .

По данным СМИ, Мария Пышная проходит службу в Военно-морских силах ВС Украины. А в 2014 году переехала в Одессу.

Фото из новенькой квартиры военная обнародовала на странице в Facebook.

Там же она публиковала фотографии из Крыма, которые были сделаны недавно. Но по состоянию на 16 октября сообщения о посещении оккупированного полуострова женщина удалила.