Военного атташе США вызвали в Минобороны России из-за заявления его коллеги в Киеве

16 октября, 2020, 16:17

В Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве Давид Манеро

Его вызвали из-за заявлений о российской агрессии в Украине, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию "российской агрессии", - говорится в заявлении.

Россия считает эти утверждения ложными, "подталкивающими украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе".

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