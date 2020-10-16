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Espreso.tvОбществоВоенного атташе США вызвали в Минобороны России из-за заявления его коллеги в Киеве

Военного атташе США вызвали в Минобороны России из-за заявления его коллеги в Киеве

В Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве Давид Манеро

Его вызвали из-за заявлений о российской агрессии в Украине, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию "российской агрессии", - говорится в заявлении.

Россия считает эти утверждения ложными, "подталкивающими украинскую сторону к силовому решению внутреннего конфликта на Донбассе".

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