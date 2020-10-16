Вмешательство РФ в президентские выборы США: ФБР начало новое расследование, - CNN
Об этом сообщил каналл CNN со ссылкой на источники в администрации и Конгрессе США, передает Укринформ.
"Американские правоохранители расследуют, связана ли недавно обнародованная переписка, которая якобы детализирует деловые отношения сына Джо Байдена с фирмами в Украине и Китае, с постоянными усилиями России распространить дезинформацию против кампании экс-вице-президента", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Microsoft заявила о срыве масштабной кибератаки, которая могла повлиять на выборы в США
Нынешнее расследование является частью более масштабных усилий правоохранителей, которые начали изучать попытки России распространить дезинформацию еще год назад.
"Расследование ведет ФБР", - уточнили источники.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры