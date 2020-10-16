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Espreso.tvОбществоВмешательство РФ в президентские выборы США: ФБР начало новое расследование, - CNN

Вмешательство РФ в президентские выборы США: ФБР начало новое расследование, - CNN

Федеральное бюро расследований начало новое следствие относительно возможного вмешательства РФ в президентские выборы в США, связанное с публикацией якобы писем сына экс-вице-президента США Хантера Байдена руководству компании Burisma.

Об этом сообщил каналл CNN со ссылкой на источники в администрации и Конгрессе США, передает Укринформ.

"Американские правоохранители расследуют, связана ли недавно обнародованная переписка, которая якобы детализирует деловые отношения сына Джо Байдена с фирмами в Украине и Китае, с постоянными усилиями России распространить дезинформацию против кампании экс-вице-президента", - отмечается в сообщении.

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Нынешнее расследование является частью более масштабных усилий правоохранителей, которые начали изучать попытки России распространить дезинформацию еще год назад.

"Расследование ведет ФБР", - уточнили источники.

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