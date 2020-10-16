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Espreso.tvОбществоВеликобритания готова покинуть ЕС без торговой сделки, - Джонсон

Великобритания готова покинуть ЕС без торговой сделки, - Джонсон


фото: reuters
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна теперь готова выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС без заключения нового соглашения о свободной торговле

Об этом сообщает агентство Reuters.

Борис Джонсон заявил в пятницу, 16 октября, что пора подготовиться к Brexit без торгового соглашения, поскольку Европейский Союз отказался вести серьезные переговоры, добавив, что если Брюссель не изменит курс, то соглашения не будет.

На саммите по Brexit в четверг между ЕС и Британией Брюссель выдвинул ультиматум, заявив, что обеспокоен отсутствием прогресса и призвал Лондон уступить в ключевых противоречивых моментах или готовиться к выходу без соглашения с 1 января.

"Я пришел к выводу, что нам следует подготовиться до 1 января с договоренностями, которые больше напоминают австралийские, основанные на простых принципах глобальной свободной торговли", - сказал Джонсон.

Замечания Джонсона на ультиматум относительно дальнейших уступок Лондона, могут подтолкнуть Brexit к хаотическому сценарию, хотя британский премьер все еще не исключает возможность того, что ЕС сможет изменить курс и предложить Великобритании лучшее ссоглашение.

"Если не произойдет принципиального изменения подхода, мы будем идти на австралийское решение (соглашение о торговле между ЕС и Австралией, - ред.). И мы должны сделать это с большой уверенностью", - сказал Джонсон.

В Брюсселе сообщили Reuters, что ЕС все еще готовится к новому раунду торговых переговоров в Великобритании на следующей неделе.

Великобритания вышла из состава ЕС 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года завершится переходный этап, предусмотренный соглашением о Brexit: Британия покинет внутренний рынок ЕС и Таможенный союз почти через пять десятилетий членства.

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