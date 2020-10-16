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Espreso.tvОбществоВ Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие

В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие


фото: reporter.ua
В Запорожье произошло ДТП, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами. Известно, что есть пострадавшие

Об этом сообщила пресофицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская, передает Укринформ .

В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами.

Лебединская отметила, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП, экипаж патрульной полиции и врачи.

Также известно, что есть пострадавшие. Их количество пока устанавливается.

Сейчас продолжается осмотр места происшествия.

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