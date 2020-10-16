 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз

В ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз


фото: reuters
Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз по сравнению с апрельскими показателями

Об этом заявил директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге.

По его словам, сейчас в Европе наблюдается увеличение ежедневных заболеваний в 2-3 раза по сравнению с апрелем, но сократилась смертность в пять раз. Это связано с тем, что увеличилось количество тестирований, а большинство заболеваний обнаруживают у молодежи, у которой не возникает тяжелых симптомов. Однако сейчас люди разных поколений все больше будут проводить время в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности.

"Прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизма. В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле", - сказал Клюге.

Читайте также: Пандемия коронавируса ставит под угрозу борьбу с туберкулезом, - ООН

Он считает необходимым введение более жестких ограничений во многих европейских странах. При этом простые меры, такие как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей могут сохранить 281 тысяч жизней в 53 странах.

"Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отречется сама по себе, но мы можем этого достичь", - заключил глава Европейского бюро ВОЗ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

16 октября, 2020 пятница

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать