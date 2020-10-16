В ВОЗ прогнозируют рост смертности от коронавируса в Европе в 4-5 раз
Об этом заявил директор ВОЗ по европейскому региону Ханс Клюге.
По его словам, сейчас в Европе наблюдается увеличение ежедневных заболеваний в 2-3 раза по сравнению с апрелем, но сократилась смертность в пять раз. Это связано с тем, что увеличилось количество тестирований, а большинство заболеваний обнаруживают у молодежи, у которой не возникает тяжелых симптомов. Однако сейчас люди разных поколений все больше будут проводить время в закрытых помещениях, что может привести к росту смертности.
"Прогнозы, основанные на эпидемиологических моделях, не дают повода для оптимизма. В случае длительного ослабления ограничений в январе 2021 ежедневные показатели смертности будут в 4-5 раз выше, чем в апреле", - сказал Клюге.
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Он считает необходимым введение более жестких ограничений во многих европейских странах. При этом простые меры, такие как ношение масок и строгий контроль при скоплении людей могут сохранить 281 тысяч жизней в 53 странах.
"Эти прогнозы только подтверждают то, о чем мы говорили все это время: пандемия не отречется сама по себе, но мы можем этого достичь", - заключил глава Европейского бюро ВОЗ.
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