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Espreso.tvЭкономикаВ Вене полиция задержала подозреваемого в хищении миллионных кредитов украинца

В Вене полиция задержала подозреваемого в хищении миллионных кредитов украинца


фото: reuters
В Вене полиция задержала украинца, которого подозревают в хищении миллионных кредитов и банковский службы в Украине

Об этом пишет Экономическая Правда.

"Следователи Венского управления криминальной полиции задержали в Вене мошенника, который скрывался с 2014 года", - сообщает издание.

Отмечается, что мужчина находился в розыске по международному ордеру на арест по обвинению в хищении кредитов на сумму около 9 млн евро, которые он присвоил в качестве банковского служащего в Украине в период с 2012 по 2014 год. После преступления мужчина скрылся за границу и использовал поддельные документы.

В издании добавили, что задержанный мужчина сейчас находится под стражей и вскоре будет экстрадирован.

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