В Украине за время пандемии коронавируса провели более 1,6 млн ИФА-тестов, - ЦОЗ

16 октября, 2020, 16:44

В Украине в течение мая-октября 2020 провели более 1,6 млн тестирований методом иммуноферментного анализа

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в комментарии Украинской правде .

"Национальная отчетность по количеству проведенных исследований методом ИФА на COVID-19 была введена с 29 мая 2020 года. По состоянию на 6 октября 2020 года в Украине отчитались за проведение 1 683 775 исследований методом ИФА на COVID-19 лабораториями всех форм собственности", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине выявлены 5 992 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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