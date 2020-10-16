В Украине за время пандемии коронавируса провели более 1,6 млн ИФА-тестов, - ЦОЗ
16 октября, 2020, 16:44
В Украине в течение мая-октября 2020 провели более 1,6 млн тестирований методом иммуноферментного анализа
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья в комментарии Украинской правде .
"Национальная отчетность по количеству проведенных исследований методом ИФА на COVID-19 была введена с 29 мая 2020 года. По состоянию на 6 октября 2020 года в Украине отчитались за проведение 1 683 775 исследований методом ИФА на COVID-19 лабораториями всех форм собственности", - говорится в сообщении.
- За последние сутки в Украине выявлены 5 992 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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