В Украине ухудшится погода: ожидаются дожди и сильный ветер

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе ожидаются ливни. В Карпатах также прогнозируется дождь с мокрым снегом.

Также ожидается шквальный ветер до 10-15 м/с.

Кроме того, в Киеве и области днем прогнозируется сильный дождь и порывы ветра до 15-20 м/с.

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