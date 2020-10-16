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Espreso.tvОбществоВ Украине ухудшится погода: ожидаются дожди и сильный ветер

В Украине ухудшится погода: ожидаются дожди и сильный ветер

В субботу, 17 октября, погода в Украине значительно ухудшится

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе ожидаются ливни. В Карпатах также прогнозируется дождь с мокрым снегом.

Также ожидается шквальный ветер до 10-15 м/с.

Кроме того, в Киеве и области днем прогнозируется сильный дождь и порывы ветра до 15-20 м/с.

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