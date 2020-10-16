В Украине ухудшится погода: ожидаются дожди и сильный ветер
16 октября, 2020, 15:53
В субботу, 17 октября, погода в Украине значительно ухудшится
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
17 октября днем в центральных (кроме Днепропетровской), северных областях и в Карпатском регионе ожидаются ливни. В Карпатах также прогнозируется дождь с мокрым снегом.
Также ожидается шквальный ветер до 10-15 м/с.
Кроме того, в Киеве и области днем прогнозируется сильный дождь и порывы ветра до 15-20 м/с.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram- канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры