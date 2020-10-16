В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зон

16 октября, 2020, 15:58

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зоны карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Отмечается, что с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, "красными" сейчас являются 44 страны из 194 стран, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

В частности, в "красную" зону попали: Чехия, Израиль, Нидерланды, Бельгия, Франция, Великобритания, Армения, Словакия, США, Румыния, Швейцария и др.

В то же время в перечень "зеленой" зоны вошли 150 стран, среди которых Грузия, Польша, Венгрия, Тунис, Хорватия, Мальдивы, Бразилия, Россия, Италия, Канада, Индия, Швеция, Беларусь, Греция, Турция, Литва, Египет и т. д.

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