В России распространяют фейки, якобы оксфордская вакцина против коронавируса превращает людей в обезьян
Об этом сообщает Daily Mail .
Во время кампании россияне используют различные картинки, мемы и видеоклипы, где утверждается, что вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca будет опасной для людей.
Одним из самых распространенных фейков является то, что потенциальная британская вакцина от коронавируса превратит людей в обезьян.
Некоторые из фейков даже показывают в прайм-тайме на российском телевидении.
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Отмечается, что российские власти таким образом пытается заранее нанести пиарного удар по британской вакцине, которая еще разрабатывается, чтобы страны закупали именно ее вакцину Sputnik V, к качеству которой на Западе до сих пор много вопросов.
По состоянию на утро 16 октября во мире зарегистрировано более 39 млн случаев коронавируса, в частности 1102941 летальный и 29378743 случаи выздоровления.
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