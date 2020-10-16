В России распространяют фейки, якобы оксфордская вакцина против коронавируса превращает людей в обезьян

16 октября, 2020, 12:38

Российская пропаганда проводит в соцсетях кампанию по дезинформации против вакцины от коронавируса (COVID-19), которую разрабатывают Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca

Об этом сообщает Daily Mail .

Во время кампании россияне используют различные картинки, мемы и видеоклипы, где утверждается, что вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca будет опасной для людей.

Одним из самых распространенных фейков является то, что потенциальная британская вакцина от коронавируса превратит людей в обезьян.

Некоторые из фейков даже показывают в прайм-тайме на российском телевидении.

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Отмечается, что российские власти таким образом пытается заранее нанести пиарного удар по британской вакцине, которая еще разрабатывается, чтобы страны закупали именно ее вакцину Sputnik V, к качеству которой на Западе до сих пор много вопросов.

По состоянию на утро 16 октября во мире зарегистрировано более 39 млн случаев коронавируса, в частности 1102941 летальный и 29378743 случаи выздоровления.

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