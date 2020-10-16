В "Слуге народа" есть такие, кто помогает российской оккупации, - Виола фон Крамон
"В" Слуге народа "есть много законодателей, которые не разделяют декларируемые внешнеполитические цели народа и президента Украины. Эти законодатели подрывают демократию и волей или нежеланием помогают российской оккупации. Это остается опасным вызовом на пути интеграции в ЕС, и руководство партии должно решить эту проблему ", - отмечает Виола фон Крамон .
"Украинский народ определился с внешней политикой страны. Учитывая последние опросы, поддержка евроинтеграции среди украинцев остается преимущественно высокой. Правительство Зеленского вполне понимает это и пока, похоже, стремится выполнять волю людей", - замечает евродепутат.
Как известно, Виола фон Крамон с прошлого года является заместителем главы делегации в Комитете Ассоциации Украина-ЕС. Она относится к группе евродепутатов, которые называют друзьями Украины. Недавно вместе с коллегами Михаэлем Галером и Расой Юкнявичене фон Крамон написала открытое письмо главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамие, в котором предостерегла об опасности потери Украины финансовой помощи от ЕС и о рисках отмены безвизовых.
Евродепутаты остро раскритиковали атаки на антикоррупционные институты в Украине и замедление реформ.
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры