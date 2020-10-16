В НБУ опровергли внесение Шевченко представление об увольнении Рожковой и Сологуба
16 октября, 2020, 13:57
В Национальном банке Украины отрицают внесение головой регулятора Кириллом Шевченко представления об увольнении первого заместителя Екатерины Рожковой и заместителя Дмитрия Сологуба
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действительных заместителей", - говорится в сообщении пресс-службы.
В издании напомнили, что, по словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, назначенное на пятницу заседание Совета отменили по техническим причинам. Член Совета Василий Горбаль уточнил, что следующее плановое заседание - 27 октября.
- Напомним, 15 октября Совет НБУ собиралась провести внеочередное заседание.
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