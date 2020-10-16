 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаВ НБУ опровергли внесение Шевченко представление об увольнении Рожковой и Сологуба

В НБУ опровергли внесение Шевченко представление об увольнении Рожковой и Сологуба


фото: bank.gov.ua
В Национальном банке Украины отрицают внесение головой регулятора Кириллом Шевченко представления об увольнении первого заместителя Екатерины Рожковой и заместителя Дмитрия Сологуба

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Глава НБУ не делал представление Совету НБУ об увольнении своих действительных заместителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В издании напомнили, что, по словам члена Совета НБУ Виктора Козюка, назначенное на пятницу заседание Совета отменили по техническим причинам. Член Совета Василий Горбаль уточнил, что следующее плановое заседание - 27 октября.

  • Напомним, 15 октября Совет НБУ собиралась провести внеочередное заседание.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2020 пятница

больше новостей

16 октября, 2020 пятница

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать