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Espreso.tvОбществоВ мире до 30% ПЦР-тестов являются негативными по подтвержденного диагноза "COVID-19", - Степанов

В мире до 30% ПЦР-тестов являются негативными по подтвержденного диагноза "COVID-19", - Степанов

В Украине около двух месяцев пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов. Врачи учитывают симптоматику

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, информирует РБК-Украина.

По его словам, такой способ определения диагноза "внесен в стандарт".

"По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются негативными по подтвержденного диагноза" COVID-19 ". Это связано с особенностями ПЦР-тестирование и физиологическими особенностями человека", - сказал Степанов.

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