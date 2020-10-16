В Киеве наступила метеорологическая осень

16 октября, 2020, 12:50

15 октября в Киеве пятый день подряд среднесуточная температура составляла менее 15 градусов, затем наступила метеорологическая осень

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 октября по Киева пришла метеорологическая осень. Среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов и составляла + 12,3 ° С", - говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре отметили, что температура и дальше будет снижаться.

В то же время в обсерватории отметили, что это поздняя осень за все годы наблюдений, начиная с XIX в.

"К этому позже она приходила к столице 7 октября во 1999 году", - добавили в обсерватории.

Также в обсерватории серзневського отметили, что в этом году метеорологическое лето началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня. Дольше лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней.

Напомним, 7 октября 2020 минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 14,5 градусов Цельсия, побив рекордное значение 1893 на 0,7 градусного пункта.

А ночь на 9 октября в Киеве оказалась теплой с 1889 года .

По данным наблюдений, ночь на 14 октября в Киеве оказалась теплой с 1993 года

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