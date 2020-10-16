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Espreso.tvОбществоВ Киеве двухлетний мальчик умер во время диагностики в больнице: хирургу сообщили о подозрении

В Киеве двухлетний мальчик умер во время диагностики в больнице: хирургу сообщили о подозрении


фото: politeka
Киевская местная прокуратура сообщила о подозрении врачу-хирургу одной из киевских детских больниц по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекших смерть ребенка

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении врачу-хирургу одной из киевских детских больниц по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, повлекшему смерть ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлено, что в феврале 2020 года в детскую больницу поступил 2-летний мальчик с диагнозом "инородное тело пищевода, желудочно-кишечное кровотечение под вопросом".

"Врач-хирург, который находился на дежурстве, в нарушение требований приказа по маршрутам госпитализации, согласно которому дети до трех лет с подозрением на инородное тело желудочно-кишечного тракта, госпитализируются в НДСБ "Охматдет", госпитализировал мальчика в общую хирургию для наблюдения и обследования ребенка, назначив консультацию педиатра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только через 10 часов после поступления ребенка в больницу дежурный врач назначил проведение осмотра слизистой оболочки пищевода (ФГДС), во время которой у ребенка возникла острая сердечная недостаточность с последующим наступлением смерти.

"Согласно заключению эксперта, между наступлением смерти мальчика и имеющимися дефектами в оказании ему медицинской помощи существует прямая причинно-следственная связь в виде бездействия врача, а именно - непроведение определенных исследований при поступлении ребенка в медицинское учреждение и на протяжении его дальнейшего пребывания в отделении", - говорится в сообщении.

Сейчас направлено ходатайство об отстранении врача-хирурга от должности. А досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении врачу-хирургу одной из киевских детских больниц по ...

Опубликовано Киевская городская прокуратура Пятница, 16 октября 2020 г.

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