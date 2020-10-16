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Espreso.tvМирВ Баку вновь закрывают метро из-за COVID-19

В Баку вновь закрывают метро из-за COVID-19


фото: media.az
Метро в азербайджанской столице Баку закроют на 14 дней из-за вспышки коронавируса (COVID-19) в стране

Об этом сообщает Media.az .

По информации Оперативного штаба при Кабинете министров, метро приостановит пассажироперевозки с 00:00 19 октября по 6:00 2 ноября.

Закрытие метро связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой в условиях вспышки COVID-19.

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В Баку с 31 марта по 20 апреля не работало метро в связи с особым карантинным режимом, введенным для предотвращения распространения COVID-19.

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