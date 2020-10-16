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Espreso.tvОбществоВ 2020 году количество украиноязычных фильмов снизилось в 4,6 раза - языковой омбудсмен

В 2020 году количество украиноязычных фильмов снизилось в 4,6 раза - языковой омбудсмен


фото: uainfo
Доля фильмов, снятых на украинском, в кинопрокате снизилась с 30,9% (159 наименований) до 11,8% (34 ленты)

Об этом сообщает пресс-служба языкового омбудсмена в Facebook.

При осуществлении мониторинга соблюдения Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка обратился в Государственное агентство Украины по вопросам кино о предоставлении информации о количестве и процентной доле названий фильмов, фильмокопий, фильмов, снятых, дублированных, озвученных и субтитрованных на украинском языке.

По информации Госкино, общее количество названий фильмов в кинопрокате и число фильмокопий, снятых, дублированных, озвученных или субтитрованных на украинском языке в 2019 году составляло 523, а в 2020 году, по состоянию на 1 октября, - 286.

  • Количество фильмов снятых на украинском языке 2019 году - 159, что составляет 30,9% от общего числа в год, в 2020 году - 34 (11,8%)
  • Количество фильмов дублированных на украинском языке в 2019 году - 210, 40,1% от общего числа за год, в 2020 году - 104 фильма (36,4%)
  • Количество фильмов, озвученных на украинском языке в 2019 году - 208 (39,7%), в 2020 году - 123 (43%)
  • Количество фильмов, субтитрованных на украинском языке в 2019 году - 58, в 2020 году - 19 (6,6%).

"К сожалению, видим тенденцию к значительному уменьшению количества лент, которые выходят на украинском языке, что, по моему убеждению, свидетельствует о необходимости усиления государственной поддержки украинского кинематографа. Речь идет и о надлежащем финансировании украинского кино, и об обеспечении прозрачных условий проведения конкурса по предоставлению государственного финансирование кинопроектам. Последние должны соответствовать как критериям качества, так и национальным интересам", - отметил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Как уполномоченный по защите государственного языка буду и впредь держать на контроле ситуацию по соблюдению норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного "в сфере культуры, в частности кинематографа", - добавил он.

"Напомню, что с 16 июля 2021 года в соответствии с частью 6 статьи 23 закона, языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", - подчеркнул Кремень.

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