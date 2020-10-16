Условия Будапештского меморандума были возбуждены еще в 2003: ОПУ о "пятом вопросе Зеленского"

16 октября, 2020, 13:18

16 октября в Офисе президента заявили, что Будапештский меморандум был поднят во время событий вокруг острова Тузла в 2003 году и отметили необходимость "мандата от народа" для призывов к странам-подписантам

Об этом говорится в заявлении на сайте президента.

"Следует признать, что Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, подписанном в Будапеште 5 декабря 1994 года, стал одним из самых недооцененных документов, созданных в бурных 1990-х годах на руинах СРСР2, - заявили в ОПУ.

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В ОПУ считают, что подписанты Меморандума не только подтвердили их обязательство не использовать против Украины ядерное оружие, но также:

в пункте 2 Меморандума подтвердили их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакая их оружие никогда не будет использоваться против Украины;

в пункте 3 Меморандума подтвердили их обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества.

"Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что грозило территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, является проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украины ", - говорится в сообщении.

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В Офисе президента заявили, что дальнейшее невыполнение условий Будапештского меморандума может заблокировать достижения новых дипломатических решений в сфере глобальной безопасности.

"Учитывая также продолжительность нарушения одним из государств-подписантов ее обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины", - отметили в ОПУ.

"Хотим подчеркнуть, что это не является позицией одной из политических команд в Украине - команды власти. Это может быть общенациональной позицией, что значительно сильнее. Именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил пятый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020 года по Будапештскому меморандуму" , - добавили в Офисе.

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