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Espreso.tvЭкономикаУкраинский Минфин признали лучшим в управлении государственным долгом в Центральной и Восточной Европе

Украинский Минфин признали лучшим в управлении государственным долгом в Центральной и Восточной Европе

Международное издание Global Markets, которое ежегодно освещает Ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, наградило Украину в номинации "Лучший офис по управлению государственным долгом в Центральной и Восточной Европе"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Издание Global Markets отмечает, что прагматичная и тщательно продуманная стратегия управления государственным долгом позволила Украине выдержать ситуацию на фоне глобального финансового кризиса. Минфину удалось привлечь капитал от международных и локальных инвесторов в государственный бюджет, чтобы справиться с резким повышением дефицита бюджета с 2,1% до 7,5% от ВВП.

"Впервые в истории Украины получает такую высокую награду в области управления государственным долгом. Мы очень благодарны нашим международным партнерам за такое важное признание. 2020 - это год полон вызовов, но мы вошли в проблемный период полностью подготовленными и предотвратили превращение экономических трудностей в полноценную финансовый кризи", - цитирует издание слова правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцы.

В пресс-службе отметили, что издание ежегодно оценивает достижения мировых полисимейкеров в сфере финансов наградой GlobalMarkets Awards. Награду получают центральные банки и министерства финансов, которые продемонстрировали наибольшие достижения в своем регионе: Центральной и Восточной Европе, Карибском бассейне, Ближнем Востоке и Северной Африке, Африке южнее Сахары, Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

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