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Espreso.tvСпортУкраина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА


фото: Getty Images
Сборная Украины по футболу поднялась на 23 место в обновленном рейтинге ФИФА
Об этом сообщает MisterChip в twitter.

Команда Андрея Шевченко поднялась на одну позицию, в последнем рейтинге Украина находилась на 24-й позиции. В октябре украинцы победили Испанию (1:0) и проиграли Германии (1:2) в Лиге наций, а также уступили Франции в товарищеском матче 7:1.

Из соперников сборной Украины по Лиге наций выше - на шестой позиции - находится Испания. Германия занимает 14-е место, Швейцария идет 16-й.

Из оппонентов команды Шевченко по Евро-2020 выше расположились Нидерланды, которые занимают 15-е место, Австрия - 25-я.

Лидерство в рейтинге ФИФА удерживает Бельгия, сразу за которой следуют Франция, Бразилия, Португалия и Англия. 22 октября организация объявит официальный рейтинг национальных команд мира.

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