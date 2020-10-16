Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА
Команда Андрея Шевченко поднялась на одну позицию, в последнем рейтинге Украина находилась на 24-й позиции. В октябре украинцы победили Испанию (1:0) и проиграли Германии (1:2) в Лиге наций, а также уступили Франции в товарищеском матче 7:1.
Из соперников сборной Украины по Лиге наций выше - на шестой позиции - находится Испания. Германия занимает 14-е место, Швейцария идет 16-й.
Из оппонентов команды Шевченко по Евро-2020 выше расположились Нидерланды, которые занимают 15-е место, Австрия - 25-я.
Лидерство в рейтинге ФИФА удерживает Бельгия, сразу за которой следуют Франция, Бразилия, Португалия и Англия. 22 октября организация объявит официальный рейтинг национальных команд мира.
Recién sacado del horno. Aquí tenéis el NUEVO RANKING FIFA que será publicado el próximo 22-octubre. Para que esperar tanto tiempo pic.twitter.com/uQbY2hjofb- MisterChip (Alexis) October 16, 2020
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1:0 .
- Сборные Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
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