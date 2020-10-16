Украина удержалась в топ-25 рейтинга ФИФА

Об этом сообщает MisterChip в twitter.

Команда Андрея Шевченко поднялась на одну позицию, в последнем рейтинге Украина находилась на 24-й позиции. В октябре украинцы победили Испанию (1:0) и проиграли Германии (1:2) в Лиге наций, а также уступили Франции в товарищеском матче 7:1.

Из соперников сборной Украины по Лиге наций выше - на шестой позиции - находится Испания. Германия занимает 14-е место, Швейцария идет 16-й.

Из оппонентов команды Шевченко по Евро-2020 выше расположились Нидерланды, которые занимают 15-е место, Австрия - 25-я.

Лидерство в рейтинге ФИФА удерживает Бельгия, сразу за которой следуют Франция, Бразилия, Португалия и Англия. 22 октября организация объявит официальный рейтинг национальных команд мира.

Recién sacado del horno. Aquí tenéis el NUEVO RANKING FIFA que será publicado el próximo 22-octubre. Para que esperar tanto tiempo pic.twitter.com/uQbY2hjofb - MisterChip (Alexis) October 16, 2020