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Espreso.tvОбществоУкраина движется в сторону наихудшего сценария по динамике распространения коронавируса, - Ковтонюк

Украина движется в сторону наихудшего сценария по динамике распространения коронавируса, - Ковтонюк


фото: moz.gov.ua
По словам Ковтонюка, в Украине нужно пересмотреть критерии ограничений в карантинных зонах

Об этом заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

По его словам, количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине может вырасти до 10 тыс. случаев, если не предпринимать никаких действий.

"Наша математическая модель, которую мы используем, как раз все динамические показатели - и объемы распространения, и скорость распространения анализирует. Она показывает, что мы отошли от умеренного течения пандемии в Украине, который длился с мая по вторую половину августа, а со второй половины августа отклонились. Двигаемся в сторону наихудшего сценария. Причем это движение постоянно ускоряется и может достичь таких показателей", - отметил Ковтонюк.

Он отметил, что ограничения, которые существуют для "желтых", "оранжевых" и "зеленых" карантинных зон слишком либеральны, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

"Они действуют еще со второй половины августа и мы видим, что динамика распространения очень большая и она еще ускоряется. То есть, с каждым днем она становится все быстрее. Следовательно, они ее не сдерживают. Мы считаем, что нужно пересмотреть эти критерии. Но мы также считаем, что после более полугода уже жизнь с пандемией в Украине нужды возвращаться к весеннему образцу локдауна тоже нет", - заявил Ковтонюк.

По его словам, Украине нужно подобрать набор действенных и жестких целевых ограничений, который бы действовал и помогал сдерживать распространение коронавируса.

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