Украэрорух инициирует возобновление полетов по шести воздушным трассам в акватории Черного моря
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
"На нашем уровне мы прилагаем максимальные усилия чтобы возобновить транзитные полеты по всей доступной части воздушного пространства Украины, тесно взаимодействуя с авиакомпаниями и авиационными властями стран мира. После публикации EASA (Европейского агентства авиационной безопасности, - ред.) мы ведем активные переговоры с авиакомпаниями и авиационными властями стран Европы, Персидского залива, ближнего зарубежья с целью привлечь новые компании для полетов в украинском небе", - цитирует издание комментарий директора Украэроруха Андрея Ярмака.
Ярмак также отметил, что новый бюллетень по безопасности полетов EASA, которым рекомендуется использовать шесть воздушных трасс для авиакомпаний в акватории Черного моря (вместо двух разрешенных с 2015 года), вышел только в конце августа этого года.
"Сегодня мы задействовали все механизмы, в том числе политические, для донесения этой важной информации до авиакомпаний и авиационных властей стран, которым интересны эти маршруты. Мы самостоятельно провели ряд переговоров с авиакомпаниями для возобновления их полетов по этим трассам. Первые результаты ожидаем получить до конца этого года, хотя понимаем, что финальные решения - за авиакомпаниями", - подчеркнул Ярмак.
Однако, по его словам, вопрос полноценного возобновления транзита зависит в большей степени от политической составляющей.
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