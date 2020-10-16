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Espreso.tvОбществоУ Зеленского нет права на объявление и проведение опросов, - Магера

У Зеленского нет права на объявление и проведение опросов, - Магера

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера назвал семь нарушений в "опросе" президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает " Цензор.НЕТ ".

"Во-первых, президент нарушил статьи 106 и 19 Конституции Украины. Статья 106 определяет исчерпывающий перечень полномочий президента, среди которых нет права на объявления и проведения опросов. А статья 19 говорит, что должностные лица должны действовать исключительно в рамках полномочий. Это сделано для обеспечение принципа разделения властей ", - сказал Магера.

Во-вторых, по его словам, возбуждено статья 52 Избирательного кодекса - запрещена любая агитация в день накануне голосования и в день голосования.

"А здесь существует агитация. Хотя и скрытая. Президент фактически агитирует за свою партию через продвижение тезисов ее предвыборной программы в день выборов", - отметил Магера.

Он добавил, что также нарушена часть четвертая статьи 248 УК - избиратель может находиться в помещении УИК только на время, необходимое для голосования.

"В-четвертых, часть восьмая статьи 36 ВК устанавливает перечень лиц, которые присутствовали во время голосования в помещении УИК. А третья - пятая статьи 38 ВК - права и обязанности членов избирательных комиссий лица, работающие на избирательном дильниции. В статьях указываются - кандидаты, уполномоченные лица партий, доверенные лица кандидатов, официальные наблюдатели, представители СМИ. Все. Некому проводить опросы, все остальные вне закона. Права и обязанности определяются только Кодексом и больше ничем, так шо привлекать избиркомы для опроса на участках не возможно ", - отметил Магера.

В-шестых, по его словам, закон о "Государственном реестре избирателей", статьи 11 и 12 гарантируют безопасность личных данных и подконтрольность реестра политическим партиям, которые имеют фракции в парламенте, проводить президентское опрос на базе Государственного реестра без решения Верховной Рады невозможно. А откуда брать списки для опроса - других списков не существует.

Также Магера добавил, что нарушена организация работы избирательных комиссий, регулируется законом о ЦИК и постановлениями ЦИК.

"Каким образом проводить опросы без организации работы в пределах избирательного участка? Только по закону и решению ЦИК", - сказал Магера.

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