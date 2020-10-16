Тихановська планирует приехать в Украину

16 октября, 2020, 14:30

Белорусская оппозиционерка, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська выразила благодарность Украине за позицию относительно событий в ее стране и анонсировала визит в Киев

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода .

Тихановська обратила внимание на готовность Киева поддержать санкции против белорусских властей, введенные Евросоюзом за фальсификацию выборов и жестокое подавление протестов.

"Мы очень рады, что Украина заняла мощную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Они готовы поддержать санкции. Возможно, это будет свой перечень, возможно, поддержат введены санкции ЕС. Это очевидный знак поддержки белорусских людей в борьбе", - сказала оппозиционерка.

Читайте также: Беларусь объявила Тихановську в международный розыск

Тихановська, которая не признала своего поражения на президентских выборах в Беларуси, добавила, что хотела бы выстраивать партнерские отношения с Украиной.

"Они (украинцы - ред.) близки нам исторически и культурно. У меня часто на Западе спрашивают:" понимают ли россияне белорусский язык, когда вы начинаете говорить?". Я отвечаю:" нет, не понимают, но украинцы нас поймут. Мы украинцев понимаем, они - нас. Наши языки несколько ближе ". Планируем в ближайшее время поездку в Киев. После местных выборов уже", - сообщила она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb