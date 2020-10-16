Три западные спецслужбы установили причастность ФСБ к отравлению Навального, - The Guardian

16 октября, 2020, 15:45

Западные спецслужбы пришли к выводу, что за отравлением лидера российской оппозиции Алексея Навального стоит ФСБ России

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.

По информации издания, эту версию отравления главного критика Кремля негласно подтвердили разведслужбы Великобритании, Германии и Франции.

Два источника заявили, что, по их данным, отравление Навального было организовано второй службой ФСБ (службой по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом). Она появилась на базе 5-го управления КГБ, которое занималось борьбой с критиками режима.

Собеседники предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы отправить ему четкий сигнал и заставить его покинуть Россию.

Источники лондонского расследовательского отдела центра Досье заявили, что выбор нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" не был случайным. ФСБ контролирует производство самых ядовитых веществ, многие из которых миру неизвестны. Они отметили, что если бы ФСБ хотела убить Навального, она бы сделала это.

Эксперт из российских спецслужб Андрей Солдатов добавил, что причастность второй службы ФСБ "вполне вероятна". Ее возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Санкт-Петербурга. Он знаком с Владимиром Путиным с 1990-х годов и считается близким к главе Кремля.

Главный критик Кремля Алексей Навальный был отравлен 20 августа в России нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Подобным веществом в 2018 году отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.

Выводы об отравлении "Новичком" подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции.

Организация по запрещению химического оружия также обнаружила следы вещества из группы "Новичок" в анализах российского оппозиционера.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда оппозиционера в коматозном состоянии доставили в местную больницу скорой помощи.

Через два дня политика эвакуировали в берлинскую клинику "Шарите". Через несколько недель после отравления состояние Навального улучшилось и его отключили от аппарата ИВЛ.

23 сентября Навального выписали из больницы, он проходит реабилитацию в Германии, но обещает вернуться в Россию.

Лидер оппозиции обвинил президента РФ Владимира Путина в отравлении. В недавнем интервью он сказал, что это могли сделать только два российских ведомства - ФСБ или Служба внешней разведки - с разрешения Путина.

ЕС и Великобритания ввели санкции из-за отравления Навального. В черный список попали директор ФСБ, представители Кремля и разработчики Новичка.

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