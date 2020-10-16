Строительство боевых кораблей и дронов, обмен разведданными: Украина и Турция заключили ряд соглашений в области обороны
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Министр обороны Украины Андрей Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир подписали Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики о проектах в области оборонно-промышленных проектов. Меморандум отмечает стремление Украины и Турции развивать свои оборонно-промышленные программы и укреплять оборонные способности, а также установить взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга", - говорится в сообщении.
В частности, в документе говорится о намерениях сторон реализовать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и турбинных двигателей.
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Таран и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подписали рамочное военное соглашение
"Соглашение заключается с целью создания правовых основ для расширения и углубления действующего украинского-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества. Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирования деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещение возможных убытков, порядок разрешения споров и т.д.", - сообщили в ОП.
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