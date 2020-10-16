Стефанчук об "опросе" 25 октября: Не могу сказать, за чей счет это будет
Об этом в эфире одного из телеканалов сказал первый заместитель головы ВР, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук , сообщает Укринформ .
"Это вопрос не из государственного бюджета, кто это будет оплачивать. Я думаю, у вас будет возможность задать этот же вопрос, когда президент будет в парламенте. Я не могу сейчас сказать за чей счет это будет ", - ответил Стефанчук на вопрос об источнике финансирования опроса.
Представитель президента заверил, что и способ проведения всеукраинского опроса, предложенного на 25 октября и, соответственно, способ финансирования будет сделан "в полном соответствии с законом".
В конце программы он не исключил, что президент заплатит за опрос сам.
"Это возможный вариант", - заявил Стефанчук.
Также он отметил, что всеукраинский опрос, предложенный на 25 октября, не несет юридического характера, а направлен на то, чтобы узнать общественное мнение.
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- Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали".
- 15 октября Зеленский озвучил, что вторым вопросом, в ходе опроса 25 октября, будет вопрос о создании на Донбассе свободной экономической зоны .
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