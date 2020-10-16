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Espreso.tvОбществоСтефанчук об "опросе" 25 октября: Не могу сказать, за чей счет это будет

Стефанчук об "опросе" 25 октября: Не могу сказать, за чей счет это будет

Заявленный президентом Владимиром Зеленским опрос в день выборов будет проводиться не на средства государственного бюджета

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал первый заместитель головы ВР, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук , сообщает Укринформ .

"Это вопрос не из государственного бюджета, кто это будет оплачивать. Я думаю, у вас будет возможность задать этот же вопрос, когда президент будет в парламенте. Я не могу сейчас сказать за чей счет это будет ", - ответил Стефанчук на вопрос об источнике финансирования опроса.

Представитель президента заверил, что и способ проведения всеукраинского опроса, предложенного на 25 октября и, соответственно, способ финансирования будет сделан "в полном соответствии с законом".

В конце программы он не исключил, что президент заплатит за опрос сам.

"Это возможный вариант", - заявил Стефанчук.

Также он отметил, что всеукраинский опрос, предложенный на 25 октября, не несет юридического характера, а направлен на то, чтобы узнать общественное мнение.

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