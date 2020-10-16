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Espreso.tvОбществоСША возобновляют полеты над оккупированным Симферополем

США возобновляют полеты над оккупированным Симферополем

США позволяют своим авиакомпаниям осуществлять полеты в "определенных районах" воздушного пространства оккупированного Крыма

Об этом говорится в постановлении Федерального авиационного управления, размещенном на сайте Федерального реестра США, передает " РБК-Украина ".

"В связи с изменением условий в Украине и сопутствующими рисками для гражданской авиации США не продлевают запрет на отдельные рейсы в определенных районах Симферополя, срок действия которого истекает 27 октября 2020 года", - говорится в документе.

Распоряжение вступит в силу по истечении указанного периода.

Также запрет на полеты над Днепром продлили на 12 месяцев - до 27 октября 2021 - из-за потенциальной опасности для гражданской авиации в связи с длительными военными действиями на востоке Украины.

FAA запретило пролет американских самолетов над Симферополем и Днепром (с середины мая 2016 года - по Днепру - ред.) В начале 2014 года, чтобы избежать потенциальной опасности.

Отметим, после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова. С марта 2014 году число незаконных пересечений воздушных границ Украины, в пределах оккупированного полуострова превысило 200 000. Однако до 2019 года ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности.

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