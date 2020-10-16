Спецслужбы США предупреждали Трампа о российском влиянии на Джулиани, - СМИ

16 октября, 2020, 11:28

В 2019 году спецслужбы США предупредили Белый дом и президента Дональда Трампа о российском влиянии на его адвоката Рудольфа Джулиани

Об этом пишет CNN со ссылкой на издание The Washington Post.

По данным источников WP среди бывших чиновников, Джулиани якобы использовали для дезинформации Трампа.

Отмечалось, что он "был целью операции влияния российской разведки".

Предупреждение были основаны, в частности, не сообщениях, в которых говорилось о взаимодействии Джулиани с людьми, связанными с российской разведкой. Контакты могли происходить во время визита адвоката Трампа в Украине в декабре 2019 года, когда он мог собирать компромат на нынешнего кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера.

По данным СМИ, один из экс-чиновников Белого дома заявил, что советник по национальной безопасности Роберт О`Брайэн в частном порядке сообщил Трампу, что "любая информация, которую Джулиани привез из Украины, должна рассматриваться как зараженная Россией".

В то же время Трамп отверг опасения по поводу российского влияния на Джулиани.

"Это Руди", - якобы сказал Трамп, пожав плечами.

WP также сообщила, что ряд высокопоставленных официальных лиц администрации знали, что адвокат Трампа стал мишенью россиян, в том числе генеральный прокурор и директор ФБР.

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