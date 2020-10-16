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Espreso.tvЭкономикаСовет НБУ отменил сегодняшнее внеочередное заседание

Совет НБУ отменил сегодняшнее внеочередное заседание

Заседание Совета Национального банка Украины, назначенное на пятницу,16 октября, отменено

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Как сообщил агентству член Совета НБУ Виктор Козюк, отмена произошла по техническим причинам, однако большей информацией он не смог поделиться.

"Сразу скажу, что я был готов принимать участие в заседании дистанционно", - отметил Козюк.

По информации агентства, в повестку дня заседания Совета был внесен вопрос утверждения аудитора НБУ и пункт "Разное".

В издании также напомнили, что ряд СМИ накануне заседания утверждали, что на нем могло быть поднят вопрос об увольнении первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, которой недавно Рада сделала выговор и выразила недоверие, однако официальное подтверждение этой информации отсутствует.

  • Напомним, 15 октября Совет НБУ собиралась провести внеочередное заседание.

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