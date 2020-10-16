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Espreso.tvОбществоШмыгаль поручил властям на местах до 19 октября обеспечить участки средствами индивидуальной защиты

Шмыгаль поручил властям на местах до 19 октября обеспечить участки средствами индивидуальной защиты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совместно с секретарем СНБО Алексеем Даниловым провели совещание с руководителями областей относительно ситуации с COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина .

Шмыгаль сообщил, что деньги на обеспечение избирательных участков средствами индивидуальной защиты перечислены в бюджеты.

"Поручаю главам ОГА взять под личный контроль этот процесс, поскольку в ЦИК есть оговорка о возможных недобросовестных действиях представителей власти на местах. До понедельника прошу все сделать, чтобы участки были обеспечены всем необходимым и выборы состоялись в безопасных условиях", - сказал он.

Кроме того, Шмыгаль дал поручение министру здравоохранения Максиму Степанову решить вопрос со справками для голосования больных COVID-19, находящихся на лечении дома,

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