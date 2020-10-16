Шеф Пентагона рассказал, когда армия США получит гиперзвуковое оружие

16 октября, 2020, 10:32

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году

Об этом он сказал заседании неправительственной Ассоциации сухопутных войск США, сообщает пресс-служба Пентагона.

"В марте армия и флот США достигли важной цели, проведя успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы обеспечим сухопутные войска этой технологии до 2023 года", - отметил Эспер.

По его словам, гиперзвуковая оружие является "на вершине списка приоритетов" армии США - на ее разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.

Напомним, в мае Дональд Трамп заявил, что в США работают над созданием ракеты , которая является более быстрой по имеющиеся аналоги в 17 раз.

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что сейчас, если брать для сравнения быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - заявил президент.

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