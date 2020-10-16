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Espreso.tvОбществоШеф Пентагона рассказал, когда армия США получит гиперзвуковое оружие

Шеф Пентагона рассказал, когда армия США получит гиперзвуковое оружие

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что гиперзвуковое оружие поступит на вооружение американских сухопутных войск в 2023 году

Об этом он сказал заседании неправительственной Ассоциации сухопутных войск США, сообщает пресс-служба Пентагона.

"В марте армия и флот США достигли важной цели, проведя успешные испытания гиперзвукового блока Glide Body. Мы обеспечим сухопутные войска этой технологии до 2023 года", - отметил Эспер.

По его словам, гиперзвуковая оружие является "на вершине списка приоритетов" армии США - на ее разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы.

Напомним, в мае Дональд Трамп заявил, что в США работают над созданием ракеты , которая является более быстрой по имеющиеся аналоги в 17 раз.

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что сейчас, если брать для сравнения быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - заявил президент.

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