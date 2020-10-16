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Espreso.tvОбществоСчитаю, что это еще не пик заболеваемости коронавирусом, - Степанов

Считаю, что это еще не пик заболеваемости коронавирусом, - Степанов


фото: pravda.ua
В Украине еще не было пика эпидемии коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает " РБК-Украина ".

"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям", - сказал Степанов.

Также министр отметил, что после того, как появится вакцина от коронавируса и ее получит Украина, первыми получат прививки люди из группы риска, среди которых и медработники.

"Есть группы риска по профессиональному признаку - это медицинские работники. Нам нужно, чтобы они всегда были в строю, чтобы они могли выполнять свои обязанности. На наших медработников сейчас большая нагрузка и безумная ответственность за жизни людей. Поэтому они прежде всего должны быть защищены ", - сообщил Степанов.

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