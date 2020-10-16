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Espreso.tvВойна с РФРоссияне перебрасывают на Донбасс танки Т-72, старые Т-64 будут демонстрироваться в местах отвода для ОБСЕ, - разведка

Россияне перебрасывают на Донбасс танки Т-72, старые Т-64 будут демонстрироваться в местах отвода для ОБСЕ, - разведка

По данным украинской разведки, россияне заменяют танки Т-64, которые исчерпали ресурс на более новые Т-72, а старые машины будут использовать для демонстрации ОБСЕ соблюдения Минских соглашений

Об этом сообщило Главное управление разведки, передает пресс-служба Минобороны .

По данным ГУР, россияне продолжают перевооружение танковых подразделений в ОРДЛО. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б.

"Изъятые оккупантами из танковых подразделений танки Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнение Минских договоренностей об отводе тяжелой техники линии соприкосновения", - отметили в МО.

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