Резников заявил, что включение "особого статуса" ОРДЛО в Конституцию не планируется

16 октября, 2020, 16:32

Включение статуса ОРДЛО в Конституцию Украины рассматриваться не будет

Об этом в интервью хорватскому СМИ N1 сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает LB.ua.

"Специальный статус - это действительно рабочее название закона, который называется "Об особенностях местного самоуправления". Мы точно не будем говорить о включении особого статуса в Конституцию. Потому что это наихудший путь, это путь федерализации и потери суверенитета Украины", - отметил он.

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Резников сообщил, что является сторонником украинского варианта статуса Донбасса.

"Это экономическое развитие Донбасса, льготные условия для бизнеса, децентрализация", - пояснил вицепремьер.

Министр добавил, что после деоккупации украинцы, ассоциирующие себя с русской нацией будут иметь право выбора - они будут жить дальше в Украине в статусе иностранца, или уедут.