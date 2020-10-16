Резников анонсировал открытие КПВВ в Золотом и Счастье и заявил о подготовке нового разведения сил

16 октября, 2020, 19:56

Украина готовит к открытию до 10 ноября два КПВВ в районе населенных пунктов Счастье и Золотое, а также ведет подготовку к разведению войск на четырех новых участках

Об этом заявил во время прямого включения Вашингтон-Киев вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Укринформ.

"У нас на сегодня готовится к открытию - надеюсь, до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что на сегодня "уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования".

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - отметил вицепремьер.