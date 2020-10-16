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Espreso.tvОбщество"Врачи обнаружили восемь ножевых ранений": Кличко рассказал о состоянии пострадавшего волонтера УДАРа

"Врачи обнаружили восемь ножевых ранений": Кличко рассказал о состоянии пострадавшего волонтера УДАРа

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о состоянии пострадавшего волонтера "УДАРа" - участника АТО, на которого в среду вечером в Соломенском районе напал вооруженный человек

Об этом он написал в Telegram .

"Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу № 17. При обследовании врачи обнаружили 8 ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", - написал Кличко.

Он добавил, что нападающего задержали в тот же вечер. Ему уже объявили подозрение.

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