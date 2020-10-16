"Врачи обнаружили восемь ножевых ранений": Кличко рассказал о состоянии пострадавшего волонтера УДАРа
16 октября, 2020, 13:05
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о состоянии пострадавшего волонтера "УДАРа" - участника АТО, на которого в среду вечером в Соломенском районе напал вооруженный человек
Об этом он написал в Telegram .
"Пострадавшего оперативно доставили в Киевскую больницу № 17. При обследовании врачи обнаружили 8 ножевых ранений в различные части тела! Парня прооперировали и госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное. Он пришел в себя и уже может разговаривать", - написал Кличко.
Он добавил, что нападающего задержали в тот же вечер. Ему уже объявили подозрение.
- Напомним, 14 октября в Киеве мужчина нанес агитатору УДАРа ножевые ранения .
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