"Ни один политик не сможет отрицать волю народа", - Зеленский об опросе по уменьшению количества нардепов

16 октября, 2020, 11:32

В Офисе президента разъяснили их позицию по третьему из "пяти вопросов Зеленского" о сокращении количества нардепов в Верховной Раде до 300

Об этом говорится в заявлении на сайте президента.

"Этот законопроект уже был предварительно одобрен Верховной Радой и проанализирован Конституционным Судом, который пришел к выводу о том, что инициатива главы государства отвечает требованиям Основного закона", - заявили в ОПУ.

Читайте также: Зеленский назвал еще три вопроса на "опрос" 25 октября

В Офисе отметили, что для уменьшения количества нардепов до 300 нужно финальное голосование Рады при конституционным большинством голосов "за".

"Это невозможно реализовать силами исключительно фракции партии" Слуга народа ", которая поддерживает курс Владимира Зеленского. Именно поэтому президент предложил народу сказать свое слово и окончательно убедить политиков, что не стоит цепляться за большее количество мандатов в Верховной Раде. Количество точно не равна качестве" , - добавили в ОПУ.

"Третий вопрос в общенациональном опросе 25 октября 2020, как уже известно, будет таким:" Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?". Если люди скажут" да ", ни один политик - сколько бы у него не было финансового, медийного или партийного влияния - не сможет возразить воле народа ", - подчеркнули в Офисе президента.

У Зеленского уменьшение количества нардепов аргументируют также децентрализацией:

"В Украине произошла глубокая реформа децентрализации. Это означает, что на места были переданы как большие полномочия, так и существенно большие финансовые возможности для их реализации. Соответственно, после изменения баланса между центральной и местной властью возникла потребность и в большей концентрации профессионализма на уровне национального парламента. Привычное для нас количество народных депутатов Украины слишком велика и порождает соблазн для многочисленных игроков с объемным лоббистским ресурсом дарить места в списках своих партий как вознаграждение за многолетнее попутництво. "

В то же время у Зеленского подчеркнули, что опрос не будет иметь никакой юридической силы.

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо