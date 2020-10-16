"Нельзя проводить без надлежащей безопасности границ": США поддержали Украину по выборам в ОРДЛО
Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает Укринформ.
"Процедура выборов (в ОРДЛО, - ред.) не может проводиться без обеспечения надлежащей безопасности границ. Для того, чтобы состоялись выборы, необходимо наличие соответствующих условий", - сказал Кент.
Заместитель помощника госсекретаря США подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины и отметил, что украинская власть демонстрирует стремление к решению конфликта.
"Политическое желание в Киеве есть и его достаточно", - сказал Кент.
При этом заместитель помощника госсекретаря США отметил, что сдвигов в выполнении Минских договоренностей не существует именносс российской стороны, что стало причиной введения и продления санкций США и ЕС, а также напомнил, что в Европе сейчас вводят новые ограничения против РФ за строительство моста через Керченский пролив .
"Важно не то, что мы добавляем больше стимулов, чтобы посмотреть, изменит ли Россия поведение, а то, что мы должны сохранять единство", - добавил Кент.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность выборов в ОРДЛО до передачи Украине контроля над границей с РФ.
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