"Нельзя проводить без надлежащей безопасности границ": США поддержали Украину по выборам в ОРДЛО

16 октября, 2020, 21:51

США поддерживают позицию Украины о проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей только после возвращения украинской власти контроля над границей с РФ и обеспечения на этих территориях необходимых условий безопасности

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает Укринформ.

"Процедура выборов (в ОРДЛО, - ред.) не может проводиться без обеспечения надлежащей безопасности границ. Для того, чтобы состоялись выборы, необходимо наличие соответствующих условий", - сказал Кент.

Заместитель помощника госсекретаря США подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины и отметил, что украинская власть демонстрирует стремление к решению конфликта.

"Политическое желание в Киеве есть и его достаточно", - сказал Кент.

При этом заместитель помощника госсекретаря США отметил, что сдвигов в выполнении Минских договоренностей не существует именносс российской стороны, что стало причиной введения и продления санкций США и ЕС, а также напомнил, что в Европе сейчас вводят новые ограничения против РФ за строительство моста через Керченский пролив .

"Важно не то, что мы добавляем больше стимулов, чтобы посмотреть, изменит ли Россия поведение, а то, что мы должны сохранять единство", - добавил Кент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность выборов в ОРДЛО до передачи Украине контроля над границей с РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb