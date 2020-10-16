"Даже не помню": Трамп о том, делал ли тест на коронавирус перед первыми дебатами

Об этом сказал президент в ходе встречи с избирателями, организованной телеканалом NBC, передает " Интерфакс-Украина ".

"Не знаю, даже не помню. Меня все время проверяют. После дебатов, примерно через день или около того, я думаю, что это был вечер четверга, может быть, даже поздний вечер четверга, мой тест дал положительный результат. Именно тогда я впервые узнал об этом ", - сказал президент.

Когда ведущая еще раз уточнила, сдавал ли он тест, как того требует комиссия по дебатам, Трамп ответил, что "возможно, это сделал, а возможно, и нет".

Президент США отметил, что во время болезни почувствовал себя плохо и у него была небольшая температура. Однако отказался уточнить, ставили ли ему пневмонию.

"Они (врачи - ред.) сказали, что легкие, возможно, немного отличаются, немного заражены. Я чувствую себя очень хорошо", - ответил Трамп.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах .

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