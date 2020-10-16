 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМир"Даже не помню": Трамп о том, делал ли тест на коронавирус перед первыми дебатами

"Даже не помню": Трамп о том, делал ли тест на коронавирус перед первыми дебатами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не помнит, сдавал ли тест на COVID-19 перед первыми президентскими дебатами

Об этом сказал президент в ходе встречи с избирателями, организованной телеканалом NBC, передает " Интерфакс-Украина ".

"Не знаю, даже не помню. Меня все время проверяют. После дебатов, примерно через день или около того, я думаю, что это был вечер четверга, может быть, даже поздний вечер четверга, мой тест дал положительный результат. Именно тогда я впервые узнал об этом ", - сказал президент.

Когда ведущая еще раз уточнила, сдавал ли он тест, как того требует комиссия по дебатам, Трамп ответил, что "возможно, это сделал, а возможно, и нет".

Президент США отметил, что во время болезни почувствовал себя плохо и у него была небольшая температура. Однако отказался уточнить, ставили ли ему пневмонию.

"Они (врачи - ред.) сказали, что легкие, возможно, немного отличаются, немного заражены. Я чувствую себя очень хорошо", - ответил Трамп.

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2020 пятница

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

16 октября, 2020 пятница

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать