"Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - в нардепа- "слуги" Тищенко обнаружили COVID-19
16 октября, 2020, 12:04
16 октября у заместителя председателя фракции "Слуга народа" в ВР Николая Тищенко обнаружили коронавирус
Об этом нардеп "слуга" Тищенко сообщил в Facebook.
"Сдал тест на коронавирус - результат положительный. Температура 36,8 - поднялась. Чувствую себя как танк, которому подвели гусеницу. Команда работает оперативно. Связь круглосуточный. Во всех наших кандидатов боевой настрой", - написал Тищенко.
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- Напомним, 16 октября о заражения коронавирус сообщил министр общин и территорий Украины Алексей Чернышев
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