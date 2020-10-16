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Espreso.tvОбщество"Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - в нардепа- "слуги" Тищенко обнаружили COVID-19

"Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - в нардепа- "слуги" Тищенко обнаружили COVID-19


фото: reuters
16 октября у заместителя председателя фракции "Слуга народа" в ВР Николая Тищенко обнаружили коронавирус

Об этом нардеп "слуга" Тищенко сообщил в Facebook.

"Сдал тест на коронавирус - результат положительный. Температура 36,8 - поднялась. Чувствую себя как танк, которому подвели гусеницу. Команда работает оперативно. Связь круглосуточный. Во всех наших кандидатов боевой настрой", - написал Тищенко.

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  • Напомним, 16 октября о заражения коронавирус сообщил министр общин и территорий Украины Алексей Чернышев

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