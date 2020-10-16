"Батькивщина" будет инициировать запрет "опроса Зеленского" на заседании Рады 20 октября, - Тимошенко

16 октября, 2020, 18:43

Об этом председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции, передает РБК-Украина.

Тимошенко отметила, что ее партия обратится в ЦИК, чтобы та дала официальное разъяснение, законно ли проведение опроса согласно Конституции и закону о выборах.

Тимошенко также отметила, что "Батькивщина" обратится также ко всем политическим силам, чтобы 20 октября, когда начнет работать парламент, Верховная Рада приняла постановление о запрете проведения опроса во время выборов.

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"Будет ли хоть один человек в стране возражать, чтобы пожизненно сажать коррупционеров? Хоть один человек в стране против того, чтобы из 450 депутатов осталось 300? Хоть кто-то в стране будет протестовать против применения Будапештского меморандума, который гарантирует Украине мир и возвращение территорий? О чем вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе, фактически введенной законом об особом статусе?" - спросила Юлия Тимошенко .

В то же время, Тимошенко назвала причиной проведения опроса попытку легализации марихуаны в Украине.

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