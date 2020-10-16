Полиция возбудила дело на кандидата в мэры Винницы от ОПЗЖ экс-боксера Узелкова: кормил избирателей гречкой

16 октября, 2020, 19:10

16 октября полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей: кандидат в мэры Винницы от ОПЗЖ Вячеслав Узелков организовал кормление избирателей гречневой кашей и чаем

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на всеукраинскую сеть "ОПОРА" и полицию Винницкой области.

Представители ОПЗЖ организовали на Европейской площади города Винница полевую кухню и приурочили кормление электората к празднику Покрова и Дня козачества.

Одетый в козацкую одежду человек раздавал кашу и чай всем желающим со словами: "Гречневая каша козацкая. Есть такие у нас друзья - фирма "ОПЗЖ", вас угощают".

"Угощение кашей и чаем сопровождалось выступлением духового оркестра, рядом стоял баннер с изображением кандидата в Винницкий городской совет от ОПЗЖ Елены Лепей и палатка с символикой этой партии, из которой распространяли агитационную продукцию", - отметили в ОПОРЕ.

Раздавал жителям кашу и сам Узелков. От себя добавим, что в скоплении людей далеко не каждый в маске.

ВИДЕО - ОПОРА:

"Следственным отделом Винницкого отдела полиции, на основании публикаций в СМИ и соцсетях об указанном событии, начато уголовное производство по ч.3 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей)", - отметили в полиции.

Напомним, согласно ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Украины за предоставление избирателям, участникам референдума, юридическим лицам неправомерной выгоды, сопровождающейся предвыборной агитацией или агитацией по референдуму, упоминанием имени кандидата, названия политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах или использованием изображения кандидата, символики политической партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих выборах предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы от двух до шести лет.

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