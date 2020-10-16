Пограничники предупредили об ограничении движения в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией

16 октября, 2020, 13:32

С 20 по 22 октября движение легкового транспорта в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией будет ограничено из-за обследования моста

Об этом сообщила пресс служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).

"Согласно сообщению полиции Венгрии, с 20 по 22 октября этого года в пункте пропуска" Захонь "(с нашей стороны" Тиса ") будет проводиться обследование моста" Тиса ", - говорится в сообщении.

В частности, 20 октября с 9.00 до 17.00 по киевскому времени будет частично ограничено движение легкового автотранспорта на въездном на выездном направлениях.

Кроме того, 21-22 октября с 9.00 до 17.00 по киевскому времени планируется обследование внешних элементов моста, которое будет включать временное закрытие полос движения грузовых транспортных средств.

В Пресс-служба также отметили, что легковым транспортом в Венгрию возможно попасть через пункты пропуска "Лужники" и "Вилок".

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