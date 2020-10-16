Пограничники предупредили об ограничении движения в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией
Об этом сообщила пресс служба Государственной пограничной службы (ГПСУ).
"Согласно сообщению полиции Венгрии, с 20 по 22 октября этого года в пункте пропуска" Захонь "(с нашей стороны" Тиса ") будет проводиться обследование моста" Тиса ", - говорится в сообщении.
В частности, 20 октября с 9.00 до 17.00 по киевскому времени будет частично ограничено движение легкового автотранспорта на въездном на выездном направлениях.
Кроме того, 21-22 октября с 9.00 до 17.00 по киевскому времени планируется обследование внешних элементов моста, которое будет включать временное закрытие полос движения грузовых транспортных средств.
В Пресс-служба также отметили, что легковым транспортом в Венгрию возможно попасть через пункты пропуска "Лужники" и "Вилок".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры